表格: 中国4月成品油进出口数据

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透北京5月21日 - 以下是中国海关总署公布的4月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 4月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 3,890,000 29 805.43 14,320,000 3.6 汽油 26 174.74 4,957.04 48 33.75 石脑油 473,971 259.41 968.96 1,167,743 4.17 航空煤油 675,542 91.13 1,007.31 1,892,076 20.57 其他煤油 17,800 -9.13 1,380.26 218,635 32.36 轻柴油 50,925 44.75 923.47 187,899 -35.13 燃料油 2,367,808 6.52 652.13 9,682,083 -0.19 5-7号燃料油 2,228,706 8.17 650.37 9,215,821 3.2 液化石油气(LPG) 250,335 85.88 870.18 681,683 16.2 石油焦 940,208 30.83 125.2 3,296,358 16.03 润滑油 233,668 0.63 1,282.27 893,659 1.21 沥青 275,292 92.17 634.19 1,044,267 103.71 出口 成品油 2,670,000 61.6 902.19 9,960,000 29.1 汽油 468,579 236.82 1,042.99 1,623,348 41.44 石脑油 127,449 - 1,029.39 208,567 79.76 航空煤油 814,119 24.97 1,040.52 3,004,846 25.77 其他煤油 0 -98.64 0 49 -55.73 轻柴油 339,938 366 974.46 1,390,323 370.86 燃料油 913,053 16.95 643.79 3,678,036 0.1 5-7号燃料油 794,161 9.9 649.58 3,217,016 -0.81 液化石油气(LPG) 126,169 109.97 943.42 390,946 6.27 石油焦 183,430 12.31 320.08 671,683 2.33 润滑油 11,177 1.74 1,989.17 49,059 -44.4 沥青 16,618 1,225.81 945.99 35,494 17.76 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行