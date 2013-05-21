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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 14:30 BJT

表格: 中国4月成品油进出口数据

路透北京5月21日 - 以下是中国海关总署公布的4月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                4月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     3,890,000           29        805.43       14,320,000          3.6
 汽油                              26       174.74      4,957.04               48        33.75
 石脑油                       473,971       259.41        968.96        1,167,743         4.17
 航空煤油                     675,542        91.13      1,007.31        1,892,076        20.57
 其他煤油                      17,800        -9.13      1,380.26          218,635        32.36
 轻柴油                        50,925        44.75        923.47          187,899       -35.13
 燃料油                     2,367,808         6.52        652.13        9,682,083        -0.19
 5-7号燃料油                2,228,706         8.17        650.37        9,215,821          3.2
 液化石油气(LPG)              250,335        85.88        870.18          681,683         16.2
 石油焦                       940,208        30.83         125.2        3,296,358        16.03
 润滑油                       233,668         0.63      1,282.27          893,659         1.21
 沥青                         275,292        92.17        634.19        1,044,267       103.71

 出口
 成品油                     2,670,000         61.6        902.19        9,960,000         29.1
 汽油                         468,579       236.82      1,042.99        1,623,348        41.44
 石脑油                       127,449            -      1,029.39          208,567        79.76
 航空煤油                     814,119        24.97      1,040.52        3,004,846        25.77
 其他煤油                           0       -98.64             0               49       -55.73
 轻柴油                       339,938          366        974.46        1,390,323       370.86
 燃料油                       913,053        16.95        643.79        3,678,036          0.1
 5-7号燃料油                  794,161          9.9        649.58        3,217,016        -0.81
 液化石油气(LPG)              126,169       109.97        943.42          390,946         6.27
 石油焦                       183,430        12.31        320.08          671,683         2.33
 润滑油                        11,177         1.74      1,989.17           49,059        -44.4
 沥青                          16,618     1,225.81        945.99           35,494        17.76

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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