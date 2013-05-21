表格: 中国4月铀进出口分项数据

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透北京5月21日 - 以下是中国海关公布的4月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千 克） 4月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 进口: 天然铀及其化合物等 1,404,106,000 - 0.11 5,920,471,000 199.27 原产地: 哈萨克斯坦 1,257,107,000 - 0.11 5,023,265,000 279.56 乌兹别克斯坦 146,999,000 - 0.12 897,205,000 209.37 U235浓缩铀、鈈及其化合物等 0 - 0 124,007,000 32.62 原产地: 俄罗斯联邦 0 - 0 27,780,000 -70.29 美国 - - - 96,227,000 - 4月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 出口: U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - - - - - 目的地: 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8