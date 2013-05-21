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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 14:30 BJT

表格: 中国4月铀进出口分项数据

路透北京5月21日 - 以下是中国海关公布的4月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千
克）

                                4月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 进口:
天然铀及其化合物等     1,404,106,000            -          0.11    5,920,471,000       199.27
   原产地:
   哈萨克斯坦          1,257,107,000            -          0.11    5,023,265,000       279.56
   乌兹别克斯坦          146,999,000            -          0.12      897,205,000       209.37

U235浓缩铀、鈈及其化合物等         0            -             0      124,007,000        32.62
   原产地:
   俄罗斯联邦                      0            -             0       27,780,000       -70.29
   美国                            -            -             -       96,227,000            -

 
                                4月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 出口:
U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -            -             -                -            -
   目的地:


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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