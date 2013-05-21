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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 14:20 BJT

韩国股市：回吐盘初涨幅近收平，科技股下跌压制大盘

路透首尔5月21日 - 韩国股市周二回吐盘初涨幅，收在平盘附近，因市场在接近2,000点的重要心理关卡之处面临阻力，且机构投资人卖盘加上科技股下跌都使大盘受压。

韩股综合股价指数 微幅收低0.07%，报1,981.09点。(完)
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