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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 14:30 BJT

表格: 中国4月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

路透北京5月21日 - 以下是中国海关公布的4月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（
单位均为吨）：
    
                              --------4月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
 天然气                     1,559,329        47.53          10.9        5,729,547        33.05
  原产地: 
    卡塔尔                    613,442         42.1         18.52        2,544,654        75.78
   澳大利亚                  324,691         0.01           3.3        1,167,010         5.76
   印度尼西亚                303,288        25.92          4.01          666,042        -15.4
   马来西亚                  191,896       221.16          8.12          840,300        80.61
   也门共和国                 65,378            -         10.07          198,878       -25.74
   埃及                       60,635            -         18.67          121,585            -
   赤道几内亚                      -            -             -           67,657            -
   尼日利亚                        -            -             -          123,422            -

 按进口港分: 
 天然气                     1,559,329        47.53          10.9        5,729,547        33.05
  海关: 
 深圳海关                     572,949        38.04          8.94        1,676,185        -3.19
福州海关                     393,235        63.27          7.34          755,989       -11.32
南京海关                     226,866        -0.15          18.5        1,538,278        78.85
上海海关                     191,896       221.11          8.12          840,300        62.77
大连海关                     113,749        -0.33         18.52          723,033       109.01
宁波海关                      60,635            -         18.67          195,762            -

 管道天然气                 1,725,376        33.11          9.48        6,214,276        28.98
  原产地: 
    土库曼斯坦              1,623,388        25.24          9.52        5,871,529        21.87
   乌兹别克斯坦              101,988            -          8.88          342,746            -


 出口
 天然气                             -            -             -                -            -
  目的地:
 

  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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