表格: 中国4月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透北京5月21日 - 以下是中国海关公布的4月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（ 单位均为吨）： --------4月-------- --------年初迄今-------- 吨 同比% 每百万英热 吨 同比% 单位价格（美元）* 按原产地分: 天然气 1,559,329 47.53 10.9 5,729,547 33.05 原产地: 卡塔尔 613,442 42.1 18.52 2,544,654 75.78 澳大利亚 324,691 0.01 3.3 1,167,010 5.76 印度尼西亚 303,288 25.92 4.01 666,042 -15.4 马来西亚 191,896 221.16 8.12 840,300 80.61 也门共和国 65,378 - 10.07 198,878 -25.74 埃及 60,635 - 18.67 121,585 - 赤道几内亚 - - - 67,657 - 尼日利亚 - - - 123,422 - 按进口港分: 天然气 1,559,329 47.53 10.9 5,729,547 33.05 海关: 深圳海关 572,949 38.04 8.94 1,676,185 -3.19 福州海关 393,235 63.27 7.34 755,989 -11.32 南京海关 226,866 -0.15 18.5 1,538,278 78.85 上海海关 191,896 221.11 8.12 840,300 62.77 大连海关 113,749 -0.33 18.52 723,033 109.01 宁波海关 60,635 - 18.67 195,762 - 管道天然气 1,725,376 33.11 9.48 6,214,276 28.98 原产地: 土库曼斯坦 1,623,388 25.24 9.52 5,871,529 21.87 乌兹别克斯坦 101,988 - 8.88 342,746 - 出口 天然气 - - - - - 目的地: 注: - 为数据无法提供或者无可比性； * 为路透根据官方数据计算所得（完）
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8