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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 16:40 BJT

台湾央行：发行1,569.5亿台币存单，存单余额增6亿

路透台北5月21日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,569.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,563.5亿，存单发行余额增6亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,502.5

91天期 0.93 51.0

182天期 1.05 16.0

央行上日共发行4,077.2亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,721.65亿币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为53亿台币；累计超额准备为1,393亿台币，加计前期1%的超额准备为2,224亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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