更新版 1-台湾货币市场：股市回温令股款流入银行体系，拆入需求更见低落

* 股款流入银行体系，拆入需求不振

* 企业发票意愿低落，银行从初级市场抢票

* RP利率止跌回稳 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 董永年

路透台北5月21日 - 台湾银行间短率周二持稳在近期水准。银行调度人士表示，近期股市成交量稍稍回温，散户也重返市场，在股款流入银行体系的挹注下，令拆入资金业者的需求又更为缩小。市场普遍以到期续做为主,成交利率则维持在近期的偏低位置。

此外，今日法人买票意愿较高，票券商多倾向与法人客户承做。有的银行乾脆从初级市场下手，直接从证券商以及台电、中油等发行业者手中取得短票，让票券商可供交易的筹码减少。

“需要的都不多啦，只能想尽办法让钱不要进来。”一位银行资金供给方调度人士说。

另一银行调度人士则认为，由于近期股市表现不错，一般散户纷纷回归市场。由于证券款最终将汇入各银行，因此近日少有听闻同业缺钱。

他表示，相较于散户进场追价，反而替国民年金代为操作的基金还停泊在货币市场中，因他们对大盘指数能否跨越8,500点心存观望。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.370-0.425%，上日在0.370-0.430%。

**发票量依旧偏低**

在短票市场方面，票券商表示，近期发票量仍未见扩大。主要因客户没有资金的需求，纵然成本很低，也无法提高发行的意愿。此外，有些拥有承销执照的银行，乾脆到初级市场抢筹码，让票券商可供销售的额度更见低落。

“这情况已经快一年了，不过近期免保的量有逐步上扬，且银行额度也开出来了。”一票券商调度人士说。

另一银行调度人士则称，买不到足够短票的情况已经有一阵子，能够到期续做就不错了。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%及0.70%，均维持上日水准。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。

今日央行存单到期1,563.50亿台币，今日共发行1,569.5亿台币存单，存单发行余额增6亿。

本周余日央行存单到期分别为周三3,689.00亿、周四3,876.00亿及周五1,539.00亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为14亿台币，累计超额准备为1,407亿台币，加计前期1%的超额准备为2,238亿台币。

**RP利率止跌回稳**

台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周二止跌企稳。主要资金供应端寿险及投信未再有大笔新钱入场，资金水位仍高但趋于和缓，市场以到单续作为主，不影响既有利率区间。不过市场观察缴税月效应，提前因应下周逢月底可能的紧缩因子，本周提前布局跨月资金。

市场调度人士指出，尽管当前资金水位依旧高涨，但在上周至本周初一波高端利率下调后，市场因公债及公司债券源均有所不足，无新券可提供进一步议价空间，多数证券商及票券商旧客户到期续作以调整后利率承作，未再进一步走低；少部分则持续微幅下调高端利率。

〞这礼拜已经调两次了，看起来会暂时在这里。〞一大型票券商资金调度人士称。

他们指出，由于市场仍预期下周月底因素投信仍有赎回，且缴税月银行端亦有部分紧缩因子，因此本周公司债承作以跨月资金的落点为主，月内短天期的调度渐少。

此外，市场也等待6月新一期10年债的发行，以补充市场公债券源不足的窘境。不过依照当前市场资金浮滥程度，市场人士认为10年债新券将很快被市场消化，影响利率程度不会太大。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，亦没有大幅变化。