表格: 中国4月乙醇进出口分项数据一览

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透北京5月21日 - 以下是中国海关公布的4月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 4月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 21 -93.47 5,566.43 78 -81.58 原产地 日本 16 14.37 5,335.06 51 -5.22 美国 2 -55.37 6,807.5 6 -60.07 德国 2 1,065.54 6,752 8 54.75 荷兰 1 - 1,871 3 107.72 西班牙 0 - 0 1 50,100 以色列 - -100 - 1 -98.37 英国 - -100 - 8 108.2 出口: 乙醇 7,307 117.71 907.78 16,109 -6.53 目的地 菲律宾 3,649 - 973.22 3,649 - 朝鲜 2,752 57.46 824.97 8,119 8.07 台湾 743 34.64 861.86 2,390 -33.6 澳门 65 553.63 820.55 219 -0.19 巴布亚新几内亚 64 - 1,024 96 200 印度 28 -71.2 1,509.82 291 0.87 香港 4 - 1,680 18 -23.75 越南 1 - 3,070 6 167.86 日本 0 -99.99 0 1,322 -76.07 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8