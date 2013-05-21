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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 14:30 BJT

表格: 中国4月乙醇进出口分项数据一览

路透北京5月21日 - 以下是中国海关公布的4月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                4月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                              21       -93.47      5,566.43               78       -81.58
   原产地
   日本                           16        14.37      5,335.06               51        -5.22
   美国                            2       -55.37       6,807.5                6       -60.07
   德国                            2     1,065.54         6,752                8        54.75
   荷兰                            1            -         1,871                3       107.72
   西班牙                          0            -             0                1       50,100
   以色列                          -         -100             -                1       -98.37
   英国                            -         -100             -                8        108.2


  出口:                                                               
乙醇                           7,307       117.71        907.78           16,109        -6.53
   目的地
   菲律宾                      3,649            -        973.22            3,649            -
   朝鲜                        2,752        57.46        824.97            8,119         8.07
   台湾                          743        34.64        861.86            2,390        -33.6
   澳门                           65       553.63        820.55              219        -0.19
   巴布亚新几内亚                 64            -         1,024               96          200
   印度                           28        -71.2      1,509.82              291         0.87
   香港                            4            -         1,680               18       -23.75
   越南                            1            -         3,070                6       167.86
   日本                            0       -99.99             0            1,322       -76.07


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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