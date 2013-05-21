澳新汇市：澳元和新西兰元回升，关注美联储主席贝南克国会听证

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
美联储其他官员近来的评论，已引发联储可能不久后就会开始减少买债的臆测。
“市场正期待贝南克的演讲，如果他们期待的是语气会有所转变，将会非常失望，”Arab Bank Australia交易员David Scutt预期美国公债、股市和风险货币会上扬。
Scutt还认为澳元本周将升至0.9850美元，月底前料可重回平价水准。
澳元/美元在0.9850面临立即的阻力，此前已触发0.9825附近的少量停止单。
澳元对澳洲央行5月政策会议记录反应不大。
澳洲央行称，其在5月会议上感到需要降息，因经济增长步伐仍低于潜在水准，且通胀不构成威胁。
投资者认为进一步放宽政策的可能性下降，认为6月会接着降息的可能性仅14%，但预期在10月以前会降息的可能性为百分之百。
新西兰元/美元 自盘初0.8177升至0.8200，从周一所及六个月低点0.8060回升。
首道支撑位在0.8140，其下为0.8110；而0.8200上方有卖单布局。(完)
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(编译 张若琪 审校 于春红)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行