澳新汇市：澳元和新西兰元回升，关注美联储主席贝南克国会听证

美联储其他官员近来的评论，已引发联储可能不久后就会开始减少买债的臆测。

“市场正期待贝南克的演讲，如果他们期待的是语气会有所转变，将会非常失望，”Arab Bank Australia交易员David Scutt预期美国公债、股市和风险货币会上扬。

Scutt还认为澳元本周将升至0.9850美元，月底前料可重回平价水准。

澳元/美元在0.9850面临立即的阻力，此前已触发0.9825附近的少量停止单。

澳元对澳洲央行5月政策会议记录反应不大。

澳洲央行称，其在5月会议上感到需要降息，因经济增长步伐仍低于潜在水准，且通胀不构成威胁。

投资者认为进一步放宽政策的可能性下降，认为6月会接着降息的可能性仅14%，但预期在10月以前会降息的可能性为百分之百。

新西兰元/美元 自盘初0.8177升至0.8200，从周一所及六个月低点0.8060回升。

首道支撑位在0.8140，其下为0.8110；而0.8200上方有卖单布局。(完)

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