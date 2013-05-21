《Saft专栏》贝南克危险的乐观主义

科技革命令人沮丧的是，在伴随而来的一段时间内，一般美国家庭都难以见到收入成长和稳定就业。采用科技似乎会比增加雇员更有效率，至少和雇用中等技能的员工比起来是如此。此外，在协助推低物价的过程中，也在为过度宽松货币政策铺路，进而导致毁灭性的荣景和萧条。

同样令人沮丧的是，收入不平等的情况只会增加，而货币政策可能正是祸首，因货币政策倾向推高富人资产的价值，但对于提高闲置劳动力的价值却没有太大的帮助，而贫穷民众拥有最多的闲置劳动力。

诚然，从数百年的经验来看，不看好人类创新能力都是错误的赌注，人类创新一职持续进展并带来利益，未来也很可能如此。

但让人担心的是，贝南克将这样的想法注入货币和财政的世界，证据显示，在这样的世界里，获益的都是操作者，其他人都是被牺牲的。而贝南克似乎正透过量化宽松在这么做着。