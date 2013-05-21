路透基点：中信国际电讯五年期贷款案结束银团组建--RLPC

路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中信银行加入中信国际电讯的五年期贷款案，将承贷2,000万美元，至此是次贷款案的银团组建阶段宣告结束。此前中信国际电讯只选择了几家银行发出参贷邀请。

额度分配正在敲定。消息人士称，各家银行承贷金额预计将会降低。

一如此前报导，是次贷款规模可能进一步从8.3亿美元缩减至6.3亿美元，因之前公司供股筹资大约2亿美元。此前公司在发行4.5亿美元债券后，曾将贷款案规模从12.5亿美元缩减至8.3亿美元。

工银澳门和华侨银行稍早已经加入，分别承贷1亿美元和5,000万美元。

七家银行已承诺认贷。它们分别是澳新银行、三菱东京日联银行、星展银行、ING Bank、瑞穗实业银行、三井住友银行和渣打银行。

中国银行澳门分行在银团组建之前加入，与以上七家承销行共同担任牵头行兼簿记行。

消息人士称，贷款将用于支持中信国际电讯从Cable & Wireless Communication Plc(CWC)手中购买澳门最大电讯集团--澳门电讯(CTM)的控股权。(完) (编译 洪曦; 审校 许娜)