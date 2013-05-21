澳洲股市：下跌0.6%，矿业服务企业受获利预警拖累股价重挫

路透悉尼5月21日 - 澳洲股市周二下跌0.6%，银行股近期凌厉涨势暂时告歇；而一连串获利预警重重打击了矿业服务公司股价。

投资人也谨慎等待美联储(FED)主席贝南克周三的国会证词，欲从中得知购债计画是否将比预期更早退场的暗示。

根据初步数据，澳洲股市指标S&P/ASX 200指数 下滑28.9点至5,180.1点，指数周一收高0.5%。

银行股在近期大涨之后回落，对指数构成压力。澳洲最大银行澳洲联邦银行(CBA) 下跌1.4%，澳新银行(澳盛银行,ANZ) 下跌2.0%。

澳洲矿业服务公司接连发出获利预警，拖累其股价挫至数年低位。Transfield Services Ltd 跌23.9%至史上最低的0.97澳元，Fleetwood Corp Ltd 跳水25.1%至约四年低点5.65澳元。(完)