澳洲股市：下跌0.6%，矿业服务企业受获利预警拖累股价重挫

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透悉尼5月21日 - 澳洲股市周二下跌0.6%，银行股近期凌厉涨势暂时告歇；而一连串获利预警重重打击了矿业服务公司股价。
投资人也谨慎等待美联储(FED)主席贝南克周三的国会证词，欲从中得知购债计画是否将比预期更早退场的暗示。
根据初步数据，澳洲股市指标S&P/ASX 200指数 下滑28.9点至5,180.1点，指数周一收高0.5%。
银行股在近期大涨之后回落，对指数构成压力。澳洲最大银行澳洲联邦银行(CBA) 下跌1.4%，澳新银行(澳盛银行,ANZ) 下跌2.0%。
澳洲矿业服务公司接连发出获利预警，拖累其股价挫至数年低位。Transfield Services Ltd 跌23.9%至史上最低的0.97澳元，Fleetwood Corp Ltd 跳水25.1%至约四年低点5.65澳元。(完)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行