中国股市：沪综指小幅收升，大盘高位震荡个股走势依然强劲

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透北京5月21日 - 中国股市沪综指周二震荡小幅收升刷新近两个月高位，并连续第五日上涨。虽然2,300点附近多空争夺加剧，但深市创业板仍延续此前升势，个股走势依然强势。分析师预计，市场短期强势可续，但上升节奏料将有所反复，下一阻力点位将是2,350点。
沪综指 收报2,305.114点，涨5.128点或0.22%，此前收盘高位为3月25日的2,326.715点。上海A股今日成交额为1,128亿元人民币，上日为1,285亿元创近两个半月最大。
东北证券分析师沈正阳表示，“今日中小及创业板走强显示市场发展格局未变，方向料继续向上，因基本面未变，投资者情绪改善令市场面因素乐观。”
他并分析指出，目前市场格局改善是由于流动性较好，全球放钱，海外涨得比较多。同时，大宗商品走势较弱令成本压力改善，因而存在经济复苏的条件。另外市场对改革红利有所期待，整体股价也不贵。
深圳创业板综合指数 今日大涨2.27%，汇冠股份 、华录百纳 等九只股票涨停。
沪深300指数 收涨0.2%，报2,614.853点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,605.2点，涨0.26%，成交565,429手。(完)
中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选