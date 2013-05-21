中国股市：沪综指小幅收升，大盘高位震荡个股走势依然强劲

路透北京5月21日 - 中国股市沪综指周二震荡小幅收升刷新近两个月高位，并连续第五日上涨。虽然2,300点附近多空争夺加剧，但深市创业板仍延续此前升势，个股走势依然强势。分析师预计，市场短期强势可续，但上升节奏料将有所反复，下一阻力点位将是2,350点。

沪综指 收报2,305.114点，涨5.128点或0.22%，此前收盘高位为3月25日的2,326.715点。上海A股今日成交额为1,128亿元人民币，上日为1,285亿元创近两个半月最大。

东北证券分析师沈正阳表示，“今日中小及创业板走强显示市场发展格局未变，方向料继续向上，因基本面未变，投资者情绪改善令市场面因素乐观。”

他并分析指出，目前市场格局改善是由于流动性较好，全球放钱，海外涨得比较多。同时，大宗商品走势较弱令成本压力改善，因而存在经济复苏的条件。另外市场对改革红利有所期待，整体股价也不贵。

深圳创业板综合指数 今日大涨2.27%，汇冠股份 、华录百纳 等九只股票涨停。

沪深300指数 收涨0.2%，报2,614.853点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,605.2点，涨0.26%，成交565,429手。(完)