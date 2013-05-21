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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 15:09 BJT

路透基点：世茂房地产考虑发起约3.80亿美元境外贷款--RLPC

路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，世茂房地产正考虑筹办一笔约3.80亿美元的境外贷款。

消息人士表示，借款方正与往来银行洽谈。

根据消息人士，贷款所得将用于债务再融资。

去年11月时，世茂房地产完成一笔6.70亿美元等值贷款，分为6.10亿美元和4.68亿港元两部分。

有五家银行参与这项俱乐部贷款案，包括：汇丰、恒生银行、渣打银行、三井住友银行、东亚银行。贷款案利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码390基点，综合收益为约488个基点。

除了在中国数个省份拥有商业地产业务之外，世茂还在中国经营六家豪华酒店，包括上海世茂皇家艾美酒店、上海外滩茂悦大酒店、上海世茂佘山艾美酒店、牡丹江世茂假日酒店、绍兴世茂假日酒店和南京世茂滨江希尔顿酒店。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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