国际油市：市况艰困迫使亚洲石油贸易商裁员及调整业务

贸易消息人士称，一度在中质馏分油市场最活跃的日本商社之一--伊藤忠商事 ，今年已经终止其与沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)最大的定期柴油采购合约之一。伊藤忠商事3月已宣布削减新加坡交易业务。

该公司也已放弃在新加坡持有了多年的燃料油储罐，而住友商事 的石油交易部门Petrosummit和Marubeni Corp 旗下Marubeni International Petroleum Co也采取了同样做法。

“日本的石油消费下滑，所以贸易商一直在削减石油贸易，并把重心转向上游业务，”伊藤忠商事的高级常务执行官Koji Takayanagi称。

油价上升推高了贸易成本，油价在过去10年涨了两倍，同时油市即期价高于远期价的逆价差市况也导致储油变得不划算。

贸易商试图通过纸货市场的押注来弥补实货市场损失，但近期油价波动剧烈，已使得价格难以判断。

**中间商地位下降**

石油供应链中的中间商地位也在下降，因为原油和精炼油品生产商更倾向于直接卖给消费者。

中国石化 和中国石油 效仿皇家荷兰/壳牌石油集团 和BP ，扩张全球贸易网络以补充上游和炼油业务，给独立贸易商留下向中国供给的空间所剩无几。

另外，这些石油企业也在逐步侵占贸易商的地盘。

“十多年来，这两大中国油企的确压缩了贸易公司的成长空间，”一美国对冲基金的资深交易商称，并补充道，它们目前向越南和印尼提供精炼燃料，此外中国石油已成为亚洲最大的燃料油贸易商。

像维多、Trafigura与Gunvor等独立的贸易公司已开始对市场变化做出回应，从国际油企手中买进电力、炼化和燃料分销资产，同时新加坡的兴隆集团正在开展多个项目，以建设一家炼厂以及在亚洲各个部分打造储油终端。

石油贸易商也开始开拓金属和农产品等其他大宗商品业务。