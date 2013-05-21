国际油市：市况艰困迫使亚洲石油贸易商裁员及调整业务

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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贸易消息人士称，一度在中质馏分油市场最活跃的日本商社之一--伊藤忠商事 ，今年已经终止其与沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)最大的定期柴油采购合约之一。伊藤忠商事3月已宣布削减新加坡交易业务。
该公司也已放弃在新加坡持有了多年的燃料油储罐，而住友商事 的石油交易部门Petrosummit和Marubeni Corp 旗下Marubeni International Petroleum Co也采取了同样做法。
“日本的石油消费下滑，所以贸易商一直在削减石油贸易，并把重心转向上游业务，”伊藤忠商事的高级常务执行官Koji Takayanagi称。
油价上升推高了贸易成本，油价在过去10年涨了两倍，同时油市即期价高于远期价的逆价差市况也导致储油变得不划算。
贸易商试图通过纸货市场的押注来弥补实货市场损失，但近期油价波动剧烈，已使得价格难以判断。
**中间商地位下降**
石油供应链中的中间商地位也在下降，因为原油和精炼油品生产商更倾向于直接卖给消费者。
中国石化 和中国石油 效仿皇家荷兰/壳牌石油集团 和BP ，扩张全球贸易网络以补充上游和炼油业务，给独立贸易商留下向中国供给的空间所剩无几。
另外，这些石油企业也在逐步侵占贸易商的地盘。
“十多年来，这两大中国油企的确压缩了贸易公司的成长空间，”一美国对冲基金的资深交易商称，并补充道，它们目前向越南和印尼提供精炼燃料，此外中国石油已成为亚洲最大的燃料油贸易商。
像维多、Trafigura与Gunvor等独立的贸易公司已开始对市场变化做出回应，从国际油企手中买进电力、炼化和燃料分销资产，同时新加坡的兴隆集团正在开展多个项目，以建设一家炼厂以及在亚洲各个部分打造储油终端。
石油贸易商也开始开拓金属和农产品等其他大宗商品业务。
一名资深交易商称，“贸易业务变成了非常利基式的业务，真正拥有可持续性竞争优势的唯一途径，就是要拥有关系或者资产。”(完) (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 隋芬)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
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