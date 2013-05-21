中国期市：金银期货受外盘激励跳空大涨，但偏空趋势暂难改观

路透北京5月21日 - 受低位买盘推动隔夜国际金价由跌转升带动，上海黄金和白银期货周二大幅跳空反弹，一扫上日大跌阴霾。不过分析师表示，近期国际资金流向依然不利于贵金属，市场下行趋势仍未改变。

上期所黄金1312合约 收高3.66%，至每克279.51元人民币；白银 大涨4.88%，至每千克4,664元。技术图形上看，黄金和白银期货在周一和周二分别出现两个巨大的跳空缺口，凸显出在连续交易尚未启动的情况下，隔夜持仓的巨大风险。

“目前的走势并不能确认金价已出现反转，”宏源期货的贵金属分析师冯海虹表示，“金价在前期低点附近多空双方都略微谨慎。市场显现出一定支撑，但从欧美货币政策环境和ETF持仓等方面看，大资金流出黄金的势头仍没有根本性的改变。”

分析师指出，近期应关注美联储主席贝南克讲话及美联储会议记录，在退出量化宽松时间未定的情况下，目前美国货币当局如何引导市场预期，将成为影响贵金属价格的重要因素。

本地时间15:00，现货金 报每盎司1,393.33美元，进一步远离4月16日触及的两年低位1,321.35美元。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一的黄金持仓量为1,031.50吨，创下逾四年低点。而全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust的持仓量则为1月中以来最低。

**夜盘测试启动，期货业抓紧备战**

中国三家期货公司相关人士周二稍早透露，上海期货交易所已于周一(20日)启动黄金和白银期货的夜盘运行测试。这意味着中国离金银期货的夜盘交易正式启动又迈出实质性的一步。

多位期货公司的人士对路透表示，目前已在公司层面针对夜盘交易在工作流程和硬件方面作了安排，也会增加夜班值守的人员，但由于确切的推出时间和相关细节还未最终敲定，所以筹备工作还会不断改进。

“交易所夜盘运行测试的启动，至少说明离推出这项业务已经十分接近了，”宏源期货的冯海虹指出。

此前上期所消息人士对路透表示，若得到证监会放行，国内金银期货夜盘料于6-7月正式启动。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1309 53,420 1.48 274,084

黄金(au) 1312 279.51 3.66 110,018

螺纹钢 (rb) 1310 3,590 -0.80 1,762,772

橡胶 (ru) 1309 20,485 -0.22 166,238 大商所 豆粕 (m) 1309 3,319 0.33 1,464,884

豆油 (y) 1309 7,442 -0.53 653,524

焦炭 (j) 1309 1,562 0.13 282,312 郑商所 白糖 (sr) 1309 5,165 -0.35 580,184

棉花 (cf) 1309 20,210 -0.12 72,766 中金所 沪深300(if) 1306 2,599.6 0.05 102,812

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (完)