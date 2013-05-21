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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 16:22 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2884    1.2882     +0.02     -2.35    1.3194
 美元/日圆                     102.66    102.26     +0.39    +18.35     86.74
 欧元/日圆                     132.27    131.73     +0.41    +15.56    114.46
 美元/瑞郎                     0.9667    0.9666     +0.01     +5.59    0.9155
 英镑/美元                     1.5231    1.5254     -0.15     -6.28    1.6251
 美元/加元                     1.0256    1.0240     +0.16     +3.38    0.9921
 澳元/美元                     0.9810    0.9806     +0.04     -5.61    1.0393
 新西兰元/美                   0.8185    0.8170     +0.18     -1.18    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    100.700   100.280     +0.42    +11.73    90.130
 新西兰元/日                   84.030    83.550     +0.57    -40.33   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     156.36    155.99     +0.24    +11.04    140.82
 澳元/新西兰                   1.1978    1.1995     -0.14     -4.48    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 张明均)
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