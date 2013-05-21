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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 15:40 BJT

新兴汇市：台币和韩元领涨亚币，美联储主席贝南克在国会作证备受关注

亚洲        当日      今年以来     2012年
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 日圆                          102.60      102.27       -0.32      -15.41       86.79
 坡元                          1.2551      1.2542       -0.07       -2.65      1.2219
 台币                          29.830      30.030       +0.67       -2.33      29.136
 韩元                         1110.62     1116.80       +0.56       -3.60     1070.60
 泰铢                           29.74       29.81       +0.24       +2.93       30.61
 菲律宾披索                     41.14       41.19       +0.12       -0.22       41.05
 印尼卢比                     9765.00     9755.00       -0.10       -1.38     9630.00
 印度卢比                       55.04       55.10       +0.10       -0.10       54.99
 马币                          3.0110      3.0145       +0.12       +1.56      3.0580
 人民币                        6.1307      6.1389       +0.13       +1.62      6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪 审校 于春红)
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