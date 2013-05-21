新兴汇市：台币和韩元领涨亚币，美联储主席贝南克在国会作证备受关注

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 102.60 102.27 -0.32 -15.41 86.79 坡元 1.2551 1.2542 -0.07 -2.65 1.2219 台币 29.830 30.030 +0.67 -2.33 29.136 韩元 1110.62 1116.80 +0.56 -3.60 1070.60 泰铢 29.74 29.81 +0.24 +2.93 30.61 菲律宾披索 41.14 41.19 +0.12 -0.22 41.05 印尼卢比 9765.00 9755.00 -0.10 -1.38 9630.00 印度卢比 55.04 55.10 +0.10 -0.10 54.99 马币 3.0110 3.0145 +0.12 +1.56 3.0580 人民币 6.1307 6.1389 +0.13 +1.62 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 于春红)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8