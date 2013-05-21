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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 15:41 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，但需求面及油价上扬提供支撑

不过交易商称，油价坚挺以及欧元区汽车销量数据正面，阻止价格急跌。欧元区汽车销量数据引燃需求走强的希望。

布兰特原油期货周二持稳在两周高点附近，守住每桶约105美元，因中东紧张情势升高，抵销了对于需求成长放缓的忧虑，使得油价在窄幅区间波动。

上海期交所主力9月期胶 下跌25元人民币，收报每吨20,485元人民币。

新加坡商品交易所6月期胶 最新报每公斤252.50美分，下跌0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 田建华; 审校 王兴亚)
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