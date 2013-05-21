中国债市：利率互换窄幅波动，资金面仍紧但扰动效应趋弱

路透北京5月21日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二窄幅波动。虽然今日资金价格升势 不改，但对IRS短端的牵引作用较前两日趋弱，不过市场短线仍主要关注流动性的变化情况。 “早晨(IRS)一年成交在3.27%，但后面七天回购利率实际比昨天还高一些，推利率互换又往上走了，上午 最后一笔是成交在3.28%，现在差不多在3.29%/3.28%位置...长端基本还在昨天的水平。”广发银行交易员吴 思捷表示。 中国银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回购 续涨。不过在公开市场央票等大规模到 期资金支撑下，七天期品种加权利率涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，幅度仍逾30个基点 (bp)。 上海另一银行交易员指出，从今天市况看，资金对IRS短端影响力度已经不是太大。他比较乐观地预期， 财税缴款引起的本轮资金波动在该因素渡过后，资金面有望较快恢复宽松，且后期只要人民币升值预期仍在， 新增外汇占款保持在一定水平，料整体流动性维持偏宽。 不过吴思捷提到，资金面还没有到很宽松的时候，所以月底之前可能看不到IRS短端的明显下行。 面对银行间市场骤紧的流动性，中国人民银行今日在公开市场上顺势缩减操作量，因同期央票等到期量较 大，带动单日净投放量放大至1,110亿元人民币，向市场输血驰援。 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.2650/3.3670 3.2380/3.3200 3.3280/3.4080 3.4680/3.5550 3.4800/3.7225 周一 3.2600/3.3680 3.2400/3.3200 3.3240/3.4090 3.4640/3.5520 3.4775/3.7200 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0050/-0.0010 -0.0020/+0.0000 +0.0040/-0.0010 +0.0040/+0.0030 +0.0025/+0.0025 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将 其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及 债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3 月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 康熙泽/吴芳; 审校 张喜良)