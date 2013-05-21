台湾债市：买盘进场抢短令五年公债殖利率收低，贝南克国会证词前料震荡整理

* 美债平稳令买盘进场抢短压低台债殖利率 * 市场静待贝南克国会证词料将区间震荡整理 * 五年券殖利率主交投暂看0.92-0.97% 路透台北5月21日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周二收低。交易员指出 ，趁着美债周一平盘整理之际，部分短多买盘进场轧空，加以台币盘中表现强势有利外资汇 入亦为短券买气加温，令102/2殖利率收在今日相对低位，不过美联储主席贝南克国会证词 的变数仍在，料明日台债殖利率区间震荡整理。 交易员认为，美联储主席贝南克周三将对美国国会联合经济委员会就经济前景发表证词 陈述，市场企图在贝南克针对美国经济的论述中寻找量化宽松(QE)退场时机的蛛丝马迹，令 美债周一交投平盘震荡，台债今日反倒吸引部分券商及银行的逢高买盘进场抢短，但贝南克 谈话的不确定性仍在，市场谨慎以待，料明日102/2主要交投区间暂看在0.92-0.97%。 “ 有买盘进场，但都是打带跑的买盘。”一位外商银行交易员说。 另有当地银行交易员指出，今日有券商趁着美债稍见持稳而带头做多，且台币盘中升幅 扩大，市场预期外资汇入的买盘将再进驻短券，令昨天调节部位的银行买盘又归队，然在贝 南克谈话前夕，短线仍以区间操作为主。 美国公债价格周一下滑，盘中走势震荡，指标公债收益率徘徊在两个月高位附近，因交 易商等待是否美国经济成长强到足以令美联储减少购债的进一步线索。指标10年期公债US1 0YT=RR收益率周一升至1.96%。10年期公债收益率保持在略低于上周三触及的两个月高位1. 985%的水平。5月初水准为1.64%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -2.24 0.9366 0.9288-0.9600 268.0 10 102/6 -1.08 1.2820 1.2730-1.2830 11.0 证券交易员表示，近期美国指标10年期公债殖利率在2%前持稳，可见2%的确是市场的信 心关卡，而短线台股也在平盘附近震荡整理，可见8,500点仍为台股的重要关卡，台债的两 大指标皆面临重要关卡，让短多趁机进场轧空。 台湾股市 周二持续在平盘附近整理，微幅上涨0.07%收报8,383.05点，外资及陆 资今日在台股买超18.06亿台币，连续19个交易日买超累计1,224.61亿。 台湾经济部上日盘后公布的4月外销订单数据较上年同期微幅衰退，虽录得连续三个月 的衰退，但幅度已经缩减。其来自中国及美国的接单呈现正成长，主要获益于资讯通信及电 子产品的需求回温；然而日圆急贬可看出来自日本订单持续缩减，将成另一隐忧。 交易员普遍认为，该数据大致符合预期，对台债影响有限。 本周余日主要数据与国际事件包括周三台湾主计总处公布4月季调失业率及美联储公布4 月30日-5月1日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录、日本央行总裁黑田东彦召开记者会、 美联储主席贝南克对国会联合经济委员会就经济前景发表证词陈述；周四台湾经济部公布4 月工业生产指数及周五台湾主计总处公布第一季经济成长率。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.7950 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2820 5 102/2 0.9366 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)