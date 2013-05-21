《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.40%，资金偏紧但配置需求料仍稳

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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* 招标品种: 财政部10年期固息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(22日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位（银行、券商）
* 预测区间: 3.35%-3.44%
* 预测均值: 3.40%（按各家机构预测值平均）
路透上海5月21日 - 中国财政部周三将招标发行10年期固息国债。路透调查显示，短期资金面偏紧，导致今日国开行定存浮息债招标结果出现大幅波动，但相对而言投资户对于长期国债需求较为稳定，受资金面影响或相对有限，料明日国债中标利率与二级市场相近或略低，预测均值为3.40%。
市场人士指出，上午国开五年浮息债中标利差超高，但随后发行的七年和10年品种明显受到更多机构关注，显示当前配置需求犹存，明日国债定位再现意外的可能性较小。
"(今日)上午国开五年招的太高了，不过国债需求应该会稳定一些，"华东一银行交易员称。
国家开发银行 周二招标增发的四期定存基准浮息债(市场称为“F4”)，受资金面紧张影响，除七年品种外，中标利差均高于此前预期，其中五年期品种以高于二级市场30个基点(bp)的超高定位尤为引人关注。
银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回购 续涨。不过在公开市场央票等大规模到期资金支撑下，七天期品种加权利率涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，幅度仍逾30个基点(bp)。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4253%；二级市场上，剩余期限约9.76年的固息国债130005券最新报价收益率 在3.43%/3.41%。
明日新债为财政部今年第11期记账式附息国债，每半年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。300亿元全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债5月23日开始计息，5月23日-5月27日进行分销，5月29日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
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