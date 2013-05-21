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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 16:00 BJT

金属期市：工厂数据公布前铜价升势受限，对美国经济的信心提供支撑

0708GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7408.75 9.75 +0.13 -6.56

上海期铜 53420 780 +1.48 -7.39

COMEX期铜 336.10 0.10 +0.03 -7.98

LME期铝 1866.50 5.50 +0.30 -9.87

上海期铝 14610 55 +0.38 -4.79

LME期锌 1856.00 3.00 +0.16 -10.06

上海期锌 14490 -1055 -6.79 -6.79

LME期镍 15114.00 -1.00 -0.01 -11.90

LME期铅 2044.50 4.50 +0.22 -12.63

上海期铅 14035.00 80.00 +0.57 -7.97

LME期锡 21300.00 -55.00 -0.26 -8.97

LME/上海套利价差^ -418

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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