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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 15:59 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元与美元均持稳，市场等待贝南克周三证词陈述

“美元兑其它许多主要货币料将出现修正，回吐部分近期涨幅，”瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师在研究报告中称。

在5月28日的贸易统计数据出炉前，并无太多瑞士经济数据公布。

0735GMT，瑞郎兑美元报0.9695，与纽约收盘基本持平。

瑞郎兑欧元持平，报1.2458。(完)

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