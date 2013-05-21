版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 16:00 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑盘整，关注21日移动均线

0738GMT

* 欧元/英镑继续盘整，空头交易依然为主导

* 走势整体偏空

* 但日内关注21日移动均线，若能明确站上该线，则有望逆转走势

* 在波林格区间上缘水准之上设有停止单

* 下档重要水准在0.8420

* 浏览技术图表，请点选（link.reuters.com/zyf38t

(编译 高琦 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐