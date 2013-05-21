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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 16:10 BJT

韩国汇市：韩元兑美元结束三日跌势收高，受空头回补和出口商需求推动

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,110.6 1,116.8

日圆/韩元 10.8163/234 10.8897/989

韩国公债期货 * 106.78 106.76

五年期公债收益率 2.69% 2.69%

三年期公债收益率 2.60% 2.60%

韩国综合股价指数 1,981.09 1,982.43

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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