版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 16:39 BJT

香港股市：收低0.5%，脱离三个半月高位

投行高盛 出售中国工商银行 高至11亿美元的股份，结束对后者七年来的投资。 周二0800 GMT时，中国工商银行(ICBC)香港挂牌股价下跌2.1%，小于高盛出售持股折让的2.5%，显示尽管定价在配售价5.47-5.5港元区间的高端，仍有强劲需求。

中国财险 股价下跌2.6%，此前该公司宣布拟进行供股，筹资近73亿港元补充资本金。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐