香港股市：收低0.5%，脱离三个半月高位

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
投行高盛 出售中国工商银行 高至11亿美元的股份，结束对后者七年来的投资。 周二0800 GMT时，中国工商银行(ICBC)香港挂牌股价下跌2.1%，小于高盛出售持股折让的2.5%，显示尽管定价在配售价5.47-5.5港元区间的高端，仍有强劲需求。
中国财险 股价下跌2.6%，此前该公司宣布拟进行供股，筹资近73亿港元补充资本金。 (完)
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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