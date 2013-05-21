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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 16:39 BJT

欧洲金融：欧洲央行必须以开放的思想考虑所有政策工具--委员利卡宁

路透赫尔辛基5月21日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周二表示，欧洲央行必须以开放的思想考虑所有政策工具，留下央行购买有资产担保的证券(ABS)的可能性。

在被问及欧洲央行可以购买ABS来帮助债务沉重国家的建议时，利卡宁对路透称，“没有简单的解决之道，但必须以开放的思维评估所有选项。”

利卡宁还称，央行认真考虑各项提振向中小企业贷款的措施。(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)
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