欧洲金融：欧洲央行必须以开放的思想考虑所有政策工具--委员利卡宁

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透赫尔辛基5月21日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周二表示，欧洲央行必须以开放的思想考虑所有政策工具，留下央行购买有资产担保的证券(ABS)的可能性。
在被问及欧洲央行可以购买ABS来帮助债务沉重国家的建议时，利卡宁对路透称，“没有简单的解决之道，但必须以开放的思维评估所有选项。”
利卡宁还称，央行认真考虑各项提振向中小企业贷款的措施。(完)
(编译 田建华; 审校 张明钧)
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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