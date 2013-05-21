《中国新债预测》进出口行一年固息债利率预测均值3.25%，七年期3.96%

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
* 招标品种：进出口行一年和七年期固息债
* 招标时间：周三(22日)10:00-11:00
* 招标金额：一年期至多100亿元/七年期至多200亿元人民币
* 预测区间：3.19%-3.35%; 3.9%-4.02%
* 预测均值：3.25%; 3.96%
* 受访人数: 8位(银行、券商）
路透上海5月21日 - 中国进出口银行周三将招标发行两期固息金融债，含一年和七年期。路透调查显示，资金面偏紧局面尚未缓解，机构在投标新债时心态相对保守，不过今日国债七年和10年浮息债招标结果显示配置需求仍不弱，预计明日两期新债中标利率接近二级市场，预测均值分别为3.25%和3.96%。
市场人士并指出，两期新债中，一年品种由于期限短，受资金面影响会更大，如果流动性持续紧张，不排除定位偏高；而七年品种将会受到配置需求的支撑，中标利率大幅偏离预期的可能性相对较小。
“(结果)挺难说的，尤其是一年的，看今天国开五年招(标)成那个样子，要是资金更紧一些，(中标利率)还是有可能上去。”北京一银行交易员称。
国家开发银行 周二招标增发的四期定存基准浮息债(市场称为“F4”)，受资金面紧张影响，除七年品种外，中标利差均高于此前预期，其中五年期品种以高于二级市场30个基点(bp)的超高定位尤为引人关注。
银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回购 续涨。不过在公开市场央票等大规模到期资金支撑下，七天期品种加权利率早盘涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，幅度仍逾30个基点(bp)。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期和七年期品种最新收益率分别报在3.2673%和3.9929%。
明日招标的两期债为进出口行今年第10期和第11期金融债。具体条款如下：
第10期 第11期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多200亿元 至多100亿元 期限/计息方式 七年固息 一年固息 招标时间 5月22日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 5月27日 6月3日 发行期 5月22日-5月27日 5月22日-6月3日 上市日 5月31日 6月5日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8