重温稿-《中国新债预测》进出口行一年固息债利率预测均值3.25%，七年期3.96%

* 招标品种：进出口行一年和七年期固息债

* 招标时间：周三(22日)10:00-11:00

* 招标金额：一年期至多100亿元/七年期至多200亿元人民币

* 预测区间：3.19%-3.35%; 3.9%-4.02%

* 预测均值：3.25%; 3.96%

* 受访人数: 8位(银行、券商）

路透上海5月21日 - 中国进出口银行周三将招标发行两期固息金融债，含一年和七年期。路透调查显示，资金面偏紧局面尚未缓解，机构在投标新债时心态相对保守，不过今日国债七年和10年浮息债招标结果显示配置需求仍不弱，预计明日两期新债中标利率接近二级市场，预测均值分别为3.25%和3.96%。

市场人士并指出，两期新债中，一年品种由于期限短，受资金面影响会更大，如果流动性持续紧张，不排除定位偏高；而七年品种将会受到配置需求的支撑，中标利率大幅偏离预期的可能性相对较小。

“(结果)挺难说的，尤其是一年的，看今天国开五年招(标)成那个样子，要是资金更紧一些，(中标利率)还是有可能上去。”北京一银行交易员称。

国家开发银行 周二招标增发的四期定存基准浮息债(市场称为“F4”)，受资金面紧张影响，除七年品种外，中标利差均高于此前预期，其中五年期品种以高于二级市场30个基点(bp)的超高定位尤为引人关注。

银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回购 续涨。不过在公开市场央票等大规模到期资金支撑下，七天期品种加权利率早盘涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，幅度仍逾30个基点(bp)。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期和七年期品种最新收益率分别报在3.2673%和3.9929%。

明日招标的两期债为进出口行今年第10期和第11期金融债。具体条款如下：