香港房地产：政府冷却措施施压，未来12个月豪宅售价料跌一成--高力国际

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透香港5月21日 - 物业顾问--高力国际周二发表报告称，香港政府的冷却楼市措施令住宅成交量放缓，对豪宅的影响更为明显，预期未来12个月豪宅售价平均下跌约一成。
该行指出，截至2月底止的三个月期间，山顶、半山及南区等三大传统豪宅区，2,000万港元以上的豪宅成交量按季下跌35%，同期售价则录得1.5%降幅。
“豪宅交投淡静是受到政府及金管局推出新一轮的压抑楼市措施所致。双倍印花税增加置业成本，打击投资短炒意欲，对成交量价皆构成负面影响。”高力国际亚洲研究及谘询行政董事卢永辉称。
在双倍印花税下，购买2,000万港元以上豪宅的印花税率高达8.5%，而400万港元以下的中小型住宅印花税率则为4.5%。这令住宅市场走势分歧，市场对中小型住宅的需求有明显增长；但豪宅交投则出现整固，料未来12个月楼价跌幅约10%。
高力国际表示，由于跨国机构的招聘计划审慎，尤其是银行及金融机构，加上住屋津贴降低，高力国际预测未来12个月豪宅租金将温和下调5%。
此外，中原地产的统计数字显示，4月份全球85个大型私人屋苑的建筑面积平均租金每平方尺录得22.85港元，较3月的22.9港元轻微下跌0.4%。这为自2012年2月后，近13个月以来私人住宅租金首度回落。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，这是由于政府推出双倍印花税措施冲击本地楼市，私人住宅成交淡静，楼价下跌，投资者纷纷将住宅物业转售为租，市场的租盘供应增加，令租金由历史高位回落。此外，楼市气氛放缓，买家转趋观望，以致有不少二手屋苑的平价租盘获用家承租，拉低整体租金。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8