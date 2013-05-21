香港房地产：政府冷却措施施压，未来12个月豪宅售价料跌一成--高力国际

路透香港5月21日 - 物业顾问--高力国际周二发表报告称，香港政府的冷却楼市措施令住宅成交量放缓，对豪宅的影响更为明显，预期未来12个月豪宅售价平均下跌约一成。

该行指出，截至2月底止的三个月期间，山顶、半山及南区等三大传统豪宅区，2,000万港元以上的豪宅成交量按季下跌35%，同期售价则录得1.5%降幅。

“豪宅交投淡静是受到政府及金管局推出新一轮的压抑楼市措施所致。双倍印花税增加置业成本，打击投资短炒意欲，对成交量价皆构成负面影响。”高力国际亚洲研究及谘询行政董事卢永辉称。

在双倍印花税下，购买2,000万港元以上豪宅的印花税率高达8.5%，而400万港元以下的中小型住宅印花税率则为4.5%。这令住宅市场走势分歧，市场对中小型住宅的需求有明显增长；但豪宅交投则出现整固，料未来12个月楼价跌幅约10%。

高力国际表示，由于跨国机构的招聘计划审慎，尤其是银行及金融机构，加上住屋津贴降低，高力国际预测未来12个月豪宅租金将温和下调5%。

此外，中原地产的统计数字显示，4月份全球85个大型私人屋苑的建筑面积平均租金每平方尺录得22.85港元，较3月的22.9港元轻微下跌0.4%。这为自2012年2月后，近13个月以来私人住宅租金首度回落。