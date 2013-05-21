台湾汇市：台币兑美元连续第二日收升，受人民币升值热潮带动

* 国际美元走势转弱

* 人民币升值题材带动

* 台币触及六日盘中高位

* 央行阻升台币

路透台北5月21日 - 台币兑美元 周二收高8.8分，连续第二日升值。汇银人士表示，非美货币反弹，尤其人民币走升的热潮再起，午后在外资及出口商猛力抛汇之下，台币盘中升破29.8关卡并触及六日以来高位；惟随后央行进场买汇干预，台币升幅受阻。

他们指出，韩元以反弹收市，随后本地午盘开市，外商银抛汇力道明显，部分卖得不够的出口商也只能跟进。交易员也说，台币升破29.800关卡后，见到央行较密集的出手买入美元干预市场，随后也顺势拉升美元至29.8以上。

台币汇价今日最高触及29.778，为5月13日29.750以来的盘中高位。

〞出口商还有一些没卖，..人民币升值的题材，在中美领导人会晤前可能还有些预期。〞一位大型公营银行交易人士说。明日台币主要交易区间先看29.780-30。

人民币兑美元即期 周二继续微幅升值。隔夜美元指数回调，人民币中间价随即再次跳涨87个点，创出历史新高。不过即期成交价格并未跟随创出新高，交易员反映大行购汇限制了价格上行。

美国白宫先前宣布，奥巴马总统将于6月7-8日在加州与中国国家主席习近平会晤。

韩元兑美元 周二结束三日跌势收高，受空头回补和出口商需求推动。周三美联储主席贝南克在美国国会发表证词陈述之前，市场气氛谨慎。

台湾股市周二收高0.07%，资料显示，外资及陆资今日在台股买超18.06亿台币，连续19个交易日买超累计1,224.61亿。

尾盘美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF) 一个月的报价由价平转为折价，美元看贬气氛转浓。本地台币现货收盘后，指标台币/美元一个月期 报价来到29.810/830左右，较上日收市价29.900走升。

本周国际重要事件/经济数据主要有：周三美联储主席贝南克对国会联合经济委员会就经济前景发表证词陈述；周四台湾经济部公布4月工业生产指数；周五台湾主计总处公布第一季经济成长率(统计值)。

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.942 30.030 29.778-30.040 30.035 11.17 8.36

元太外汇经纪公司 29.831 29.927 29.780-29.934 29.929 3.72 2.56

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