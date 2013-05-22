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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 10:36 BJT

新债招标：中国10年固息国债中标利率3.38%，接近预期--业内人士

路透上海5月22日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标利率为3.38%，略低于此前3.40%的市场预测均值，不过仍落在3.35%-3.44%的预测区间内。

业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为3.42%，首场投标倍数为1.71倍。

今日招标国债为财政部今年第11期记账式附息国债，每半年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。300亿元全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债5月23日开始计息，5月23日-5月27日进行分销，5月29日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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