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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 16:43 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆仍有望向上测试133水准

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* 欧元/日圆有进一步升向132.78的空间，此处为2013年5月14日触及的高位

* 均衡转换线和均衡基准线的排列型态偏多，意味着欧元/日圆的整体走势为看涨

* 寻求在131.40做多，此处略高于均衡转换线切入位131.19

* 浏览技术图表，请点选（link.reuters.com/dag38t

(编译 高琦 审校 李婷仪)
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