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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 16:59 BJT

英国金融市场：英镑下跌而公债价格上扬，因英国通胀数据较预期温和

路透伦敦5月21日 - 英镑周三下跌，英国公债上扬，此前公布的英国4月通胀数据较预期温和。

英镑兑美元 自1.5212跌至1.5184，因交易商认为此数据将给即将接任英国央行总裁的卡尼更多空间，使其能够在今年稍晚放松货币政策。欧元兑英镑自0.8458升至0.84675。

数据公布后，英国公债6月期约 扩大涨幅至近20个跳动点，触及日高117.79。0832GMT，该合约上涨9个跳动点，至117.69。(完)

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