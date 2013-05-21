英国金融市场：英镑下跌而公债价格上扬，因英国通胀数据较预期温和

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透伦敦5月21日 - 英镑周三下跌，英国公债上扬，此前公布的英国4月通胀数据较预期温和。
英镑兑美元 自1.5212跌至1.5184，因交易商认为此数据将给即将接任英国央行总裁的卡尼更多空间，使其能够在今年稍晚放松货币政策。欧元兑英镑自0.8458升至0.84675。
数据公布后，英国公债6月期约 扩大涨幅至近20个跳动点，触及日高117.79。0832GMT，该合约上涨9个跳动点，至117.69。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 张若琪)
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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