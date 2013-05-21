香港新股：银河证券挂牌前暗盘价较招股价高8.3%--券商

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透香港5月21日 - 中国大型证券商--银河证券 周二在香港主板挂牌前夕，暗盘价较招股价高出达8.3%，这或预示其周三（22日）首日登场将有亮丽表现。
券商辉立证券的数据显示，银河证券的暗盘价最多曾升至5.74港元，即较其招股价5.3港元高出8.3%。而在耀才证券的平台，银河证券暗盘价为5.64港元，比招股价高6.4%。
银河证券是次在香港首次公开发行(IPO)集资10.7亿美元（约83亿港元），并以接近其经收窄后招股价区间5.28-5.43港元的下限定价。其香港公开发售部份获得29.95倍认购，而国际配售部份则获大幅超额认购。
与银河证券同期招股的中石化炼化工程 亦以收窄后招股价区间的低端，即每股10.5港元定价，集资约18亿美元（约139亿港元）。
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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