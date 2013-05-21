香港新股：银河证券挂牌前暗盘价较招股价高8.3%--券商

路透香港5月21日 - 中国大型证券商--银河证券 周二在香港主板挂牌前夕，暗盘价较招股价高出达8.3%，这或预示其周三（22日）首日登场将有亮丽表现。

券商辉立证券的数据显示，银河证券的暗盘价最多曾升至5.74港元，即较其招股价5.3港元高出8.3%。而在耀才证券的平台，银河证券暗盘价为5.64港元，比招股价高6.4%。

银河证券是次在香港首次公开发行(IPO)集资10.7亿美元（约83亿港元），并以接近其经收窄后招股价区间5.28-5.43港元的下限定价。其香港公开发售部份获得29.95倍认购，而国际配售部份则获大幅超额认购。