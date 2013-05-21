南非汇市：南非兰特兑美元连跌九日，一度跌穿9.50心理关口

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌

0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)