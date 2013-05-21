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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 16:46 BJT

南非汇市：南非兰特兑美元连跌九日，一度跌穿9.50心理关口

路透约翰尼斯堡5月21日 - 周二南非兰特连续第九日下跌，此前工业联盟NUMSA要求汽车行业大幅提高薪金，引发制造业工潮的担忧。

0834GMT，兰特 兑美元报9.4925，稍早一度突破心理关口9.50。(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)
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