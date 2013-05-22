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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 11:10 BJT

新债招标：中国进出口行一年固息债利率3.20%，七年期为3.97%--业内人士

路透上海5月22日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行上午招标的至多100亿元人民币一年固息债中标利率为3.20%，低于此前3.25%的预测均值；同时招标的至多200亿元七年期固息债中标利率为3.97%，接近3.96%的预测均值。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为2.74倍和1.48倍。

今日招标的两期债为进出口行今年第10期和第11期金融债。具体条款如下：

第10期 第11期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多200亿元 至多100亿元 期限/计息方式 七年固息 一年固息 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 5月27日 6月3日 发行期 5月22日-5月27日 5月22日-6月3日 上市日 5月31日 6月5日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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