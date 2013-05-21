版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 16:39 BJT

《汇市简讯》贝南克讲话前夕美元指数下跌，可伺机做多

0831GMT

* 市场在贝南克周三讲话前调整美元仓位，引发美元指数走低

* 汇市走向受到股市上涨和央行刺激政策两方面的影响

* 考虑到CPI表现和好坏不一的经济数据，贝南克料不太可能改变政策立场

* 冒险情绪鼓舞投资者加大仓位布局

* 在83.87买入美元指数，目标位是85.75，停止单在82.50

(编译 高琦 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐