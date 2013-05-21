《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月21日

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透北京5月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:38时,1港元=0.79064人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 12.03 16.79 0.91 深物业 8.29 7.06 1.49 南玻 9.22 6.20 1.88 深康佳 3.53 2.82 1.58 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 9.29 4.52 2.60 深深宝 8.24 6.66 1.56 深华发 6.65 3.83 2.20 深赤湾 13.34 13.43 1.26 招商地产 28.95 26.70 1.37 特力 6.57 4.23 1.96 飞亚达 8.23 7.01 1.48 一致药业 30.63 29.00 1.34 深深房 3.79 2.97 1.61 ST盛润 8.15 6.25 1.65 深南电 4.52 2.87 1.99 深纺织 9.04 6.10 1.87 方大集团 5.03 2.95 2.16 深国商 21.74 12.45 2.21 深赛格 4.43 2.86 1.96 宝石 11.82 8.05 1.86 小天鹅 10.04 9.26 1.37 粤高速 3.39 2.92 1.47 晨鸣纸业 4.09 4.00 1.29 ST珠江 3.36 2.32 1.83 丽珠 40.13 37.98 1.34 美菱电器 4.10 4.05 1.28 大冷股份 9.41 6.79 1.75 粤电力 5.53 5.23 1.34 佛山照明 7.68 6.34 1.53 江铃汽车 17.77 21.46 1.05 沙隆达 9.35 5.39 2.19 苏常柴 8.61 5.24 2.08 威孚高科 41.00 31.92 1.62 古井贡酒 25.85 20.30 1.61 ST东海 5.29 4.42 1.51 长安汽车 10.22 9.79 1.32 京东方 2.55 2.09 1.54 鲁泰 8.74 8.31 1.33 本钢板材 3.37 2.93 1.45 张裕 41.81 39.31 1.35 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8