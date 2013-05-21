更新版 1-中国汇市：人民币收盘续涨，中间价和盘中均创新高或激发新一轮升值

* 人民币收市小幅续升 * 中间价及盘中价均刷新纪录高点 * 市场预期或将引发新一轮升值 (新增评论和收盘报价) 路透北京5月21日 - 人民币兑美元即期 周二收盘继续小幅上涨。隔夜美元指 数回调，人民币中间价随即再次跳涨87个点，创出历史新高。即期成交价格在午盘亦跟随创 出新高至6.1305元，交易员反映早盘大行购汇限制了价格上行，但全天看整体结汇力量仍相 对强势。 上海一大行交易员称，虽然和前两个月相比，结购汇的力量更趋向于平衡，但整体仍是 结汇力量占据优势，尤其是午盘即期成交价格再创新高，令人民币继续升值的预期愈加升温 ，或引导汇价在近期续走出新一轮快速升值。 “下个月习近平主席要去美国会见奥巴马，政治方面的推动可能会大些。”他认为，若 引发新一轮升值，月底前人民币有可能测试6.1元整数关。 中国外交部宣布，国家主席习近平将于6月7日至8日在美国加利福尼亚州同奥巴马总统 举行会晤。 周二盘中人民币兑美元即期 最高达6.1305元，创下历史最高纪录，今年来累 计最大升值幅度达近1.63%，此前预计1-2%的年度升值已经过半。其中4月份快速升值达0.74 %。 另有华东地区股份制行交易员指出，虽然20号文的影响不容忽视，但目前判断人民币从 升值到贬值这样的翻转还为时尚早，具体仍要看实施之后究竟会怎样。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价< CNY=PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 即期成交价格 6.1356 中间价 6.1911 日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限±1%) 日内波动幅度(pips) 66 2013年来即期升贬值幅度 1.54% 1年期美元/人民币掉期升水 1,060 离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 1年期NDF 6.2155/92 CNH即期 6.1311/24 东京汇市美元兑日圆周二微升，此前日本经济财政大臣甘利明对稍早有关日圆贬值的言 论进行澄清。甘利明的言论昨日打压美元兑日圆跌落四年半高位。 人民币在非美货币皆弱却独强的背后已难掩其脆弱的一面。5月以来中国监管层加大对虚 假贸易、保税区“一日游”、贸易融资套利等现象的监管打击力度，外管局的20号文也对银 行和各地外汇局提出明确的甄别要求。在外管局大刀挥向虚假贸易时，实体外贸也已陆续遭 波及，在缺乏强而有力的经济复苏支撑下，人民币走势出现波折的风险正加大。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)