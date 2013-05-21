版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 17:12 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘续涨，中间价和盘中均创新高或激发新一轮升值

* 人民币收市小幅续升
    * 中间价及盘中价均刷新纪录高点
    * 市场预期或将引发新一轮升值

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京5月21日 - 人民币兑美元即期 周二收盘继续小幅上涨。隔夜美元指
数回调，人民币中间价随即再次跳涨87个点，创出历史新高。即期成交价格在午盘亦跟随创
出新高至6.1305元，交易员反映早盘大行购汇限制了价格上行，但全天看整体结汇力量仍相
对强势。
    
    上海一大行交易员称，虽然和前两个月相比，结购汇的力量更趋向于平衡，但整体仍是
结汇力量占据优势，尤其是午盘即期成交价格再创新高，令人民币继续升值的预期愈加升温
，或引导汇价在近期续走出新一轮快速升值。
    
    “下个月习近平主席要去美国会见奥巴马，政治方面的推动可能会大些。”他认为，若
引发新一轮升值，月底前人民币有可能测试6.1元整数关。
    
    中国外交部宣布，国家主席习近平将于6月7日至8日在美国加利福尼亚州同奥巴马总统
举行会晤。
    
    周二盘中人民币兑美元即期 最高达6.1305元，创下历史最高纪录，今年来累
计最大升值幅度达近1.63%，此前预计1-2%的年度升值已经过半。其中4月份快速升值达0.74
%。
    
    另有华东地区股份制行交易员指出，虽然20号文的影响不容忽视，但目前判断人民币从
升值到贬值这样的翻转还为时尚早，具体仍要看实施之后究竟会怎样。
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<
 CNY=PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                            
 在岸市场人民币兑美元                            今日
                   即期成交价格                 6.1356 
                         中间价                 6.1911 
                                                   
                 日内相对于中间价最大波幅  0.98% (上限±1%)
                       日内波动幅度(pips)         66
                   2013年来即期升贬值幅度        1.54%
     1年期美元/人民币掉期升水                    1,060
                                                   
 离岸人民币市场,北京时间16:51                    今日
                    1年期NDF                   6.2155/92
                            CNH即期            6.1311/24
        
    东京汇市美元兑日圆周二微升，此前日本经济财政大臣甘利明对稍早有关日圆贬值的言
论进行澄清。甘利明的言论昨日打压美元兑日圆跌落四年半高位。 
    
   人民币在非美货币皆弱却独强的背后已难掩其脆弱的一面。5月以来中国监管层加大对虚
假贸易、保税区“一日游”、贸易融资套利等现象的监管打击力度，外管局的20号文也对银
行和各地外汇局提出明确的甄别要求。在外管局大刀挥向虚假贸易时，实体外贸也已陆续遭
波及，在缺乏强而有力的经济复苏支撑下，人民币走势出现波折的风险正加大。 
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

      人民币汇率市场报导/掉期    
    全球主要外汇市场收盘报导    
    人民币离岸/NDF相关新闻    
    全球外汇市场主要消息    
    人民币在岸相关新闻        
    全球外汇动态         
    人民币外汇期权        

 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐