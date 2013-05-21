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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 16:54 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业卖超52.5亿台币

路透台北5月21日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       20.50       73.00      -52.50
     票券业        0.00        5.50       -5.50
     证券业       69.00       11.00      +58.00
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