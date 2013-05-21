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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 17:31 BJT

《汇市简讯》美元多头可能受到多种因素支撑

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美元涨势的主要威胁，恐怕就是当前规模庞大的投机性美元多仓。但由于股市走强，且主要央行都在推行宽松货币政策，使得市场环境有利于冒险，从而鼓励投机者继续维持甚至进一步增持上述仓位。

美国数据好坏不一，而且通胀走弱，是美国就业市场改善的环境背景，坚持当前操作要比改弦更张更为容易。美联储的立场也是一样。任何有关刺激举措减弱的讨论揣测都会推高美国公债收益率(殖利率)，这对美元多头而言无疑是大大利好。

此外，至少日本央行的温和态度会支撑美元/日圆，进而惠及美元指数。(完)

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