《汇市简讯》美元多头可能受到多种因素支撑

美元涨势的主要威胁，恐怕就是当前规模庞大的投机性美元多仓。但由于股市走强，且主要央行都在推行宽松货币政策，使得市场环境有利于冒险，从而鼓励投机者继续维持甚至进一步增持上述仓位。

美国数据好坏不一，而且通胀走弱，是美国就业市场改善的环境背景，坚持当前操作要比改弦更张更为容易。美联储的立场也是一样。任何有关刺激举措减弱的讨论揣测都会推高美国公债收益率(殖利率)，这对美元多头而言无疑是大大利好。