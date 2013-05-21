版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 17:23 BJT

标题新闻：欧盟执委会将在6月24日之前对ICE收购纽约-泛欧交易所集团案做出裁定

ICE为洲际交易所的英文简称。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐