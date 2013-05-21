中港股市：香港股市从三个半月高位下跌，A股连续第五日上涨

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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“我认为，现在说市场人气发生根本转变仍然为时尚早，”大华继显驻上海的研究部门主管Wang Ao-chao称。
“市场走势一直由特定板块拉动，中国新领导层未来几个月召开各种会议，市场寄望行业政策将出现调整，”他补充说。
21世纪经济报导周二称，被喻为“最高规格”会议的全国城镇化工作会议或将在5月底或6月初召开，这刺激地产类股上扬。
**沪综指连涨第五日**
中国股市沪综指周二震荡小幅收升刷新近两个月高位，并连续第五日上涨。虽然2,300点附近多空争夺加剧，但深市创业板仍延续此前升势，个股走势依然强势。分析师预计，市场短期强势可续，但上升节奏料将有所反复，下一阻力点位将是2,350点。
沪综指 收报2,305.114点，涨5.128点或0.22%，此前收盘高位为3月25日的2,326.715点。上海A股今日成交额为1,128亿元人民币，上日为1,285亿元创近两个半月最大。
东北证券分析师沈正阳表示，“今日中小及创业板走强显示市场发展格局未变，方向料继续向上，因基本面未变，投资者情绪改善令市场面因素乐观。”
他并分析指出，目前市场格局改善是由于流动性较好，全球放钱，海外涨得比较多。同时，大宗商品走势较弱令成本压力改善，因而存在经济复苏的条件。另外市场对改革红利有所期待，整体股价也不贵。
深圳创业板综合指数 今日大涨2.27%，汇冠股份 、华录百纳 等九只股票涨停。
沪深300指数 收涨0.2%，报2,614.853点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,605.2点，涨0.26%，成交565,429手。
中资银行股走软。投行高盛 出售中国工商银行 高至11亿美元的股份，结束对后者七年来的投资。 工行H股下跌2.1%，小于高盛出售持股折让的2.5%，显示尽管定价在配售价5.47-5.5港元区间的高端，仍有强劲需求。
中国财险 股价下跌2.6%，此前该公司宣布拟进行供股，筹资近73亿港元补充资本金。 (完)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8