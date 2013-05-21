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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 17:30 BJT

全球金市：现货金下跌超过1%，受美元走强打压

路透伦敦5月21日 - 现货金 周二下跌1.1%至盘中低点，因美元兑一篮子货币走强。

0912GMT，现货金 报每盎司1,377.59美元，跌1%，稍早一度跌至1,377.04美元。美国6月期金 触及每盎司1,376美元的低位，稍后跌幅收窄至0.6%报1,376.20美元。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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