中国债市：偏紧资金面令中短债续承压，规范信用债发行方式有助市场化

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京5月21日 - 中国银行间债市周二中短期债继续承压。市场人士表示，市场资金面仍偏紧，流动性较好的中短期债持续承压；预计月内出现根本改观的可能性小，走势预期略偏空；此外交易商协会规范信用债发行方式的举措，有助于推进市场化建设。
“上午现券（收益率）偏上，下午回来一点，三年以内的政金债受资金面冲击更大一些。”上海一大型银行交易员称，“今天公开市场到期量还蛮大，有一定缓解，但往后没有那么快宽松！”
他进一步表示，在市场流动性持续趋收敛背景下，现券收益率曲线或在短端向上的带动下变平。
多位知情人士周二对路透表示，银行间市场交易商协会昨日召开主承销商讨论会，进一步严格规范债务融资工具发行方式，要求簿记建档更加公开透明，并鼓励未来多用招标类方式。
对此，上述交易员认为，相关举措或有利于收窄信用债的一二级市场利差，有助于债市进一步市场化。
北京一大型银行交易员则认为，上述举措“肯定是双刃剑，有好有坏”。
银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回 续涨。不过在公开市场央票等大规模到期资金支撑下，七天期品种加权利率涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，幅度仍逾30个基点(bp)。
剩余期限约9.76年的固息国债130005券最新报价收益率 为3.43%/3.41%，上日尾盘为3.435%/3.413%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
------------------------------
今日 3.4233 4.4423
上日 3.0418 4.3802
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9582/2.8918
国债参考率报价 2.8450/2.7895
金融债参考率报价 3.3511/3.2911(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩；审校 曾祥进)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8