中国债市：偏紧资金面令中短债续承压，规范信用债发行方式有助市场化

路透北京5月21日 - 中国银行间债市周二中短期债继续承压。市场人士表示，市场资金面仍偏紧，流动性较好的中短期债持续承压；预计月内出现根本改观的可能性小，走势预期略偏空；此外交易商协会规范信用债发行方式的举措，有助于推进市场化建设。

“上午现券（收益率）偏上，下午回来一点，三年以内的政金债受资金面冲击更大一些。”上海一大型银行交易员称，“今天公开市场到期量还蛮大，有一定缓解，但往后没有那么快宽松！”

他进一步表示，在市场流动性持续趋收敛背景下，现券收益率曲线或在短端向上的带动下变平。

多位知情人士周二对路透表示，银行间市场交易商协会昨日召开主承销商讨论会，进一步严格规范债务融资工具发行方式，要求簿记建档更加公开透明，并鼓励未来多用招标类方式。

对此，上述交易员认为，相关举措或有利于收窄信用债的一二级市场利差，有助于债市进一步市场化。

北京一大型银行交易员则认为，上述举措“肯定是双刃剑，有好有坏”。

银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回 续涨。不过在公开市场央票等大规模到期资金支撑下，七天期品种加权利率涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，幅度仍逾30个基点(bp)。

剩余期限约9.76年的固息国债130005券最新报价收益率 为3.43%/3.41%，上日尾盘为3.435%/3.413%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.4233 4.4423

上日 3.0418 4.3802

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9582/2.8918

国债参考率报价 2.8450/2.7895

金融债参考率报价 3.3511/3.2911(完)

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