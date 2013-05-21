路透基点：南京和苏州明基医院1.5亿美元离岸贷款案启动-RLPC

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透香港5月21日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，第一银行为南京明基医院有限公司和苏州明基医院有限公司发起1.50亿美元五年期离岸贷款。
是次贷款由借款人母公司、在马来西亚注册的BenQ BM Holding担保，将分为2,000万美元的A1部分、8,000万美元的A2部分、3,500万美元B1部分和1,500万美元B2部分。A1和A2部分透过南京明基医院有限公司借贷；余下两个部分透过苏州明基医院有限公司借贷。
利率上限为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点，与借款人的净利润率连动:
若净利润率在0或以下，加码幅度为275个基点；若净利润率在0.1-3%，加码幅度为250个基点；如果净利润率在3.1-5%，加码幅度为200个基点；如果净利润率高于5%，加码幅度为180个基点。
银行受邀按三个层次加入：承贷2,400万美元或以上的银行，将获得25个基点的前端费和牵头行兼簿记行头衔。承贷1,200-2,300万美元的银行，将获得12个基点的费用以及副牵头行头衔。承贷600-1,100万美元的银行，将获得7个基点的费用和经理行头衔。
在6月21日前回复的牵头行，将有5个基点的优惠费率。副牵头行将有3个基点的优惠费率。
贷款有两年的展期选项和10个基点的展期费，2.5年的宽限期过后，将按六次半年不均等的方式来偿还：10%(第一至五年)和50%(第六年)。
资金将用于资本支出和运营资本。
回复截至日期为6月28日。
台湾上市企业佳世达是南京明基医院有限公司和苏州明基医院的间接股东。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8