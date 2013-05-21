路透基点：南京和苏州明基医院1.5亿美元离岸贷款案启动-RLPC

路透香港5月21日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，第一银行为南京明基医院有限公司和苏州明基医院有限公司发起1.50亿美元五年期离岸贷款。

是次贷款由借款人母公司、在马来西亚注册的BenQ BM Holding担保，将分为2,000万美元的A1部分、8,000万美元的A2部分、3,500万美元B1部分和1,500万美元B2部分。A1和A2部分透过南京明基医院有限公司借贷；余下两个部分透过苏州明基医院有限公司借贷。

利率上限为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点，与借款人的净利润率连动:

若净利润率在0或以下，加码幅度为275个基点；若净利润率在0.1-3%，加码幅度为250个基点；如果净利润率在3.1-5%，加码幅度为200个基点；如果净利润率高于5%，加码幅度为180个基点。

银行受邀按三个层次加入：承贷2,400万美元或以上的银行，将获得25个基点的前端费和牵头行兼簿记行头衔。承贷1,200-2,300万美元的银行，将获得12个基点的费用以及副牵头行头衔。承贷600-1,100万美元的银行，将获得7个基点的费用和经理行头衔。

在6月21日前回复的牵头行，将有5个基点的优惠费率。副牵头行将有3个基点的优惠费率。

贷款有两年的展期选项和10个基点的展期费，2.5年的宽限期过后，将按六次半年不均等的方式来偿还：10%(第一至五年)和50%(第六年)。

资金将用于资本支出和运营资本。

回复截至日期为6月28日。