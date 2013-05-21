更新版 1-中国货币市场：流动性仍紧但七天回购收敛升势，公开市场大规模到期资金助力

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京5月21日 - 中国银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回购 续涨。不过在公开市场央票等大规模到期资金支撑下，七天期品种加权利率涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，涨幅仍近40个基点(bp)。

交易员并称，在上日交易因个别机构资金存缺口而延时后，今日机构心态略有平复，但总体而言，资金仍较为紧张。不过考虑到七天等回购利率已攀至相对高位，若缴税因素负面影响不再明显加剧，回购利率继续上行空间应该有限。

“今天资金还是偏紧，但整体感觉稍好一些，七天稳了，隔夜算是(修正过大点差)比较合理的补涨吧。”上海一银行交易员表示。

上日收盘七天期回购加权利率和隔夜点差为约134个bp，今日已缩窄至100个bp附近。正常情况下，二者点差在60-70bp水平较被市场认同。

该交易员并称，公开市场大量央票到期，以及今日操作规模缩减，对资金面形成支撑。

面对银行间市场骤紧的流动性，中国人民银行今日在公开市场上顺势缩减操作量，因同期央票等到期量较大，带动单日净投放量放大至1,110亿元人民币，向市场输血驰援。

三位业内人士周一向路透透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，当日银行间本币系统延长交易时间20分钟，因财税缴款持续冲击市场流动性，部分机构头寸缺口未能在常规时间得到满足。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,357.73亿元人民币，较上日的5,321.22亿元略增；其中隔夜品种成交3,789.57亿元，低于上日的3,823.86亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:一天 3.4233 3.0418 +38.15 3,789.57 七天 4.4423 4.3802 +6.21 721.90 14天 4.4347 4.3406 +9.41 332.29 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 4.4050 2.5500 +185.50 1,707.55 七天 4.4000 3.6550 +74.50 193.57 14天 4.0750 4.0000 +7.50 30.37 回购定盘利率 其中:隔夜 3.4200 2.9300 +49.00 七天 4.3800 4.2500 +13.00 14天 4.3900 4.2200 +17.00

Shibor 其中:隔夜 3.3600 2.9570 +40.30 七天 4.3750 4.2300 +14.50 三个月 3.8834 3.8831 +0.03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽)