路透基点：旭辉控股集团2亿美元三年期摊销贷款发起--RLPC

路透香港5月21日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法，渣打银行昨日为旭辉控股(集团)有限公司发起2亿美元三年期摊销贷款。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息加码565个基点。银行可按港元或美元核贷。

是次贷款以非等额分期方式，分三次偿还，平均年期为2.625年。

受邀银行若承贷2,000万美元以上，将透过270个基点的费用获得667个基点的综合费用，并获牵头行头衔；若承贷1,000-1,900万美元，将透过240个基点的费用得到656个基点的综合费用，以及主办行头衔。

资金将用于现有债务再融资和企业用途。若贷款吸引到较多银行，若有超额认贷，贷款规模或增加。

目前暂定于5月27日与28日在苏州和上海进行现场考察。