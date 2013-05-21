路透基点：旭辉控股集团2亿美元三年期摊销贷款发起--RLPC

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港5月21日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法，渣打银行昨日为旭辉控股(集团)有限公司发起2亿美元三年期摊销贷款。
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息加码565个基点。银行可按港元或美元核贷。
是次贷款以非等额分期方式，分三次偿还，平均年期为2.625年。
受邀银行若承贷2,000万美元以上，将透过270个基点的费用获得667个基点的综合费用，并获牵头行头衔；若承贷1,000-1,900万美元，将透过240个基点的费用得到656个基点的综合费用，以及主办行头衔。
资金将用于现有债务再融资和企业用途。若贷款吸引到较多银行，若有超额认贷，贷款规模或增加。
目前暂定于5月27日与28日在苏州和上海进行现场考察。
回覆截止日期定于6月24日。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8