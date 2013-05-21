路透专访：英国或成首个与中国央行货币互换的G7国家--英驻华使馆官员

* 伦敦离岸市场，人民币交易量快速增长

* 或成7国集团中首个与中国货币互换的国家

* 携手中国央行做大伦敦离岸人民币市场

作者 李航

路透北京5月21日 - 英国驻华使馆中国区金融政策总监杨金龙(George Norris)周二称，英国或成七国集团(G7)中首个与中国央行签订货币互换协议的国家。英国央行正致力于同中国央行合作推动人民币国际化，做大伦敦人民币离岸市场，以获取更多收益。

他通过邮件接受路透专访时称，中、英双方官员目前正积极就人民币、英镑互换的相关细节进行商议，预计货币互换协议很快会签订；英国有信心成为G7中首个与中国签订货币互换协定的国家。

杨金龙认为，中英互换协议签订后，有助于伦敦作为离岸人民币中心的发展，进一步巩固伦敦作为世界金融中心，包括其作为全球外汇交易中心、全球外汇衍生品交易中心以及离岸债券中心的领先地位。

“(此举)还将促进中国企业投资英国，并有助于英国成为中国公司投资海外的欧洲总部。我们鼓励越来越多的英国企业用人民币进行贸易结算，有助于欧洲出口商(例如捷豹路虎)在中国获得更多业务。英国对中国而言，其金融中心的地位就更有价值。”杨金龙说。

今年2月，英国央行表示，将与中国央行讨论设立三年期人民币、英镑货币互换安排，该安排将用于为两国之间的贸易与直接投资进行融资，以及在必要时用于支撑国内的金融稳定。

分析人士指，该协议反映出英国决策者将伦敦发展成为主要人民币离岸中心的愿望。同时也是人民币国际化的又一重要进展。

人民币交易在伦敦离岸市场发展迅速，尤其是进入2013年以来增速较快。据杨金龙介绍，全球28%的人民币交易在伦敦进行。伦敦有六成以上的银行为企业客户提供人民币公司银行服务。

“截止今年3月底，伦敦人民币交易量增长了177%。快于同期其他金融中心人民币的交易额。其中，香港人民币交易增长了128%，新加坡则为78%。”他说。

但杨金龙认为，伦敦人民币离岸市场的规模现在还不足够大。英国致力于和中国央行合作，培育这个市场发展壮大。英国愿意与中国分享其作为全球最大金融中心的经验，帮助人民币更好国际化，并从中获取更多收益。

“英国是世界最大的外汇交易中心，我们赞赏中国的人民币国际化目标，我们一个目标是帮助人民币继其他国际货币之后，更好融入伦敦市场。”他说。

**与中国合作，做大伦敦离岸人民币中心**

“英国久远的(金融)历史积淀以及与香港之间密切的金融纽带，意味着在香港发展离岸人民币市场的过程中，我们有着与之合作的良好潜力。伦敦-香港人民币国际论坛就是双方紧密合作的例子”杨金龙说。

据杨金龙介绍，最近，中、英政府之间金融业务互访、交流亦较频繁。

“我去年就带着中国官员访问伦敦金融城，交流经验。”他说。

“(作为全球金融中心之一)伦敦所具有的优势，其中很大一部分来自于技术的优势，比如国际支付体系的IT硬件设施，再比如旨在化解对手风险的内控制度，我们已同中国央行进行了积极的探讨，以分享我们在这方面的技能。”杨金龙称。

他表示，伦敦所处时区和以及开放性是其人民币离岸中心地位的绝对优势，金融广度和深度以及英国的专业化服务也有助于伦敦离岸人民币市场快速发展。

“英国政府现在正密切与伦敦金融城和英格兰银行合作，培训英国企业提供无与伦比广度的人民币服务。”他说。